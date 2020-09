Mallorca prägt Catherine Zeta-Jones Lifestyle-Marke

Catherine Zeta-Jones lässt Mallorca direkt in ihr neu kreiertes Modelabel einfließen. Elegant und gleichzeitig schlicht, das zeichnet ihr Design aus. „Casa Zeta-Jones“ nennt sich die neue Lifestyle-Marke, in dem sich Mallorcas Einfluss klar wiederspiegelt. In der Kollektion finden sich Bettwäsche, Dekoartikel und bald auch stylisches Schuhwerk.

Das berühmte Schauspielerpaar hat einen Rückzugsort, S´Estaca, an Mallorcas malerischer Steilküste im Westen der Insel. Catherine Zeta-Jones hält sich gerne dort auf und lässt sich von mediterranen Umfeld inspirieren. Weitere Projekte mit direktem Mallorca-Bezug sind geplant.

Das Domizil auf Mallorca ist von typischen Inselmustern und -farben geprägt. Zum Beispiel der Zungenstoff, eines der bekanntesten Designs der Mittelmeerinsel, findet sich auf vielen Kissen und Überzügen von Stühlen auf der Terrasse des Anwesens.

Vielleicht werden sich einige dieser ur-mallorquinischen Farben und Muster bald in ihrer Lifestyle-Kollektion „Casa Zeta Jones“ wiederfinden. Das Motto der Reihe: „From Everyday to Extraordinary“ klingt vielversprechend. (dk)