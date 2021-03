Staatsanwaltschaft München erhebt Anklage gegen Mallorca-Freund Dieter Wedel

Die Staatsanwaltschaft München I hat Anklage gegen den immer mal wieder auf Mallorca anwesenden deutschen Starregisseur Dieter Wedel erhoben. Es gehe um den Vorwurf der Vergewaltigung, teilte die Behörde am Freitag mit.

Im Sommer 1996 hatte die Schauspielerin Jany Tempel behauptet, Wedel („Der große Bellheim“, „Der Schattenmann“) habe sie in einem Münchner Hotel zum Geschlechtsverkehr gezwungen. In jenem Jahr habe sie für eine Rolle vorsprechen wollen. Die 20-seitige Anklage führt nach einem Bericht der "Bild"-Zeitung mehr als 20 Zeugen, eine Gutachterin sowie Kalendereinträge als Beweismittel an.

Wedel hat diese schweren Vorwürfe stets vehement bestritten. Sie waren Anfang 2018 bekannt geworden. Damals beschuldigten drei Schauspielerinnen Wedel im „Zeit-Magazin“ im Rahmen der sogenannten "Me-too"-Kampagne, sie in den 90er-Jahren sexuell bedrängt zu haben. Wedel widersprach den Vorwürfen per eidesstattlicher Erklärung.

Der inzwischen 81-jährige Dieter Wedel lebt zeitweise im Südwesten von Mallorca. (it)