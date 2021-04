Mallorca-Star Jürgen Drews schiebt eine ruhige Kugel

Der mit Mallorca eng verbundene Schlagersänger Jürgen Drews ist am Freitag 76 Jahre geworden und schiebt derzeit coronabedingt eine ruhige Kugel. "Für mich ist diese Zeit wie eine 'gezwungene Pause'", sagte der in Lokalen an der Playa de Palma in den vergangenen Jahren immer wieder präsente Künstler in einem von zahlreichen deutschen Medien veröffentlichten Interview. "Ich war all die Jahre so viel unterwegs. Immer auf der Überholspur. Mir tut diese Entschleunigung wirklich gut."