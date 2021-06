Mallorca-Freundin Antonia aus Tirol lässt sich in neuem Video virtuell erstechen

Die mit Mallorca eng verbundene Schlagersängerin Antonia aus Tirol sorgt mit einem erneuten ungewöhnlichen Musikvideo für Aufsehen. Für ihren neuen Song "She's in love with you" ließ sich die 41-Jährige deutschen Boulevardmedien zufolge virtuell erstechen. Sie will nach eigenen Angaben auf das Problem häusliche Gewalt aufmerksam machen.

Zu sehen ist, wie die Sängerin von einem Mann verprügelt und mit dem Kopf gegen eine Scheibe geschlagen wird, bis das Glas zerbirst. Dann geht der Mann mit einem langen Messer auf Antonia los und rammt es ihr in den Bauch.

Erst im Februar hatte die Österreicherin mit einem Musikvideo Aufsehen erregt, in dem sie von einem Sheriff zum Sex gezwungen wird. Das Video wurde zeitweise auf Youtube gesperrt.

"Ich wollte nichts beschönigen", sagte die Sängerin über das neue Video der Bild-Zeitung. "Ich weiß, dass häusliche Gewalt gegenüber Frauen und auch Kindern zugenommen hat, das ist besorgniserregend."