Peter Maffay auf Mallorca gesichtet

Der mit Mallorca seit Jahrzehnten eng verbundene deutsche Sänger Peter Maffay ist auf der Insel gesichtet worden. Die Bild-Zeitung veröffentlichte ein Foto, das den 71-Jährigen auf einer Harley-Davidson im Hafen von Port de Pollença zeigt.

Ganz in der Nähe betreibt der Künstler seit vielen Jahren eine Finca mit ökologischem Anbau. In den vergangenen Jahren hatte es dort im Herbst immer ein Fest gegeben, später wurde Maffay auf Mallorca seltener gesichtet. Zeitweise gab es in Palmas Zentrum auch einen Laden mit Produkten von dem Maffay-Anwesen.

Der Sänger ist einer von vielen deutschen Prominenten, für die Mallorca ein Ort der Glückseligkeit ist.