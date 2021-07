Weltstar Leonardo DiCaprio macht Urlaub auf Mallorca

Der amerikanische Schauspieler Leonardo DiCaprio macht derzeit mit Freunden Urlaub auf Mallorca. Das berichtet die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Demnach wurde der 46-Jährige in einem Beachclub in Portals Nous gesichtet.

In den vergangenen Jahren verbrachte Leonardo DiCaprio immer wieder seinen Sommerurlaub auf Mallorca. Dabei hielt er sich hauptsächlich an der Südwestküste, in Palmanova oder Portals Nous auf.

Der US-Star hat deutsche Wurzeln: Seine Mutter stammt ursprünglich aus Oer-Erkenschwick aus Nordrhein-Westfalen. In den 1950er Jahren wanderte sie in die Vereinigten Staaten aus.