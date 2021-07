Deutscher Partymacher Michael Ammer lädt 250 Gäste auf Mallorca ein

Der Name Michael Ammer steht für Party. Doch diesbezüglich läuft dank Corona nicht viel. Jetzt steuert Ammer einmal mehr die Insel an. Am Samstag, 7. August, steigt die Stimmung bei seiner „Lead Monkey Media Night Mallorca” in Port d’Andratx.

Mitfeiern in einer luxuriösen Villa sollen 250 geladene Gäste, es wird eine illustre Schar mit vielen Stars und Sternchen.

„Endlich bin ich mal wieder auf der Insel”, meint Michael Ammer. „Ich freue mich schon riesig. Es ist mein 1. Event seit Februar 2020.”