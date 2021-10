Mallorca-Residentin Caro Robens lässt sich erneut Po liften

Die durch die TV-Serie "Goodbye Deutschland" bekanntgewordene Bodybuilderin Caro Robens hat sich einem erneuten Po-Lifting unterzogen. Die 42-Jährige flog mit ihrem Mann Andreas, wie sie auf Instagram bekannte, nach Deutschland, um den Eingriff bei einem Facharzt über sich ergehen zu lassen. Über die Ergebnisse der Operation ist noch wenig bekannt, aber es scheint alles zur Zufriedenheit des Paares verlaufen zu sein.

Caro Robens hatte sich nach Meldungen deutscher Boulevardmedien und auch nach eigenen Aussagen bereits in der Vergangenheit wiederholt Schönheitsoperationen unterzogen, darunter am Po.

Das Bodybuilder-Paar ist auf der Insel im Fitnessstudio-Bereich aktiv, ein Restaurant in Cala Millor wurde geschlossen, ein anderes in Arenal geht in die Winterpause.