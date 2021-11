Weltstar Michael Douglas reitet auf Esel auf Mallorca

Der US-Schauspieler Michael Douglas hat wieder ein Lebenszeichen von sich von Mallorca gegeben. Er veröffentlichte in den sozialen Netzwerken ein Video, das ihn mit Freunden beim Reiten auf Eseln in der Serra de Tramuntana zeigt.

Douglas war kürzlich nach Dreharbeiten in den USA auf die Insel zurückgekehrt. Seitdem geht er rund um sein S'Estaca-Anwesen bei Valldemossa spazieren. Kürzlich wurde er auch in der Kunstgalerie Horrach Moyà in Palma gesichtet.

Unterdessen dreht Douglas' Frau Catherine Zeta-Jones derzeit Szenen für eine neue Staffel der Serie "Die Addams-Familie".