Das weihnachtliche Losglück ist Mallorca in diesem Jahr ein bisschen hold

Nach nur wenigen Minuten gab es bereits den ersten Gewinn: Am Mittwoch ist die Ziehung der weihnachtlichen Sonderauslosung "Sorteo de Navidad" gestart. Der Hauptgewinn Gordo machte in diesem Jahr einen Bogen um Mallorca. Die Ziehung erfolgt im Teatro Real de Madrid. Die Schüler von San Ildefonso singen die Gewinnerzahlen vor.

Doch etwas zu feiern gibt es auf der Insel immerhin: Der vierte Preis fällt auf die Nummer 42.833. Lose davon wurden in Pont d'Inca und Capdepera verkauft. Die Bar Can Patilla in Capdepera verkauft zwei Zehntellose mit dieser Nummer. Auch in einer Lottoannahme in Pont d'Inca wird nun gefeiert. Mitarbeiter Àngel Bujosa sagte, es sei das erste Mal, dass das Losglück dort hold war. Auf jeden „Décimo” des vierten Preises entfallen 20.000 Euro.

Den Hauptgewinn holt die Nummer 86.148. Der "Gordo" wurde erst nach drei Stunden gezogen. Der zweite Preis geht an 72119, der dritte an 19.517. Vierte Preise entfallen auf die Lose 42.833 und 91.179. Menschen mit den Losnummern 24.198, 26.711, 70.316 und 92.052 freuen sich über fünfte Preise.

Früh geyogen wurden: Der fünfte Preis ging an die Losnummer 90.052. Lose mit dieser Nummer wurden verkauft in Vizcaya, Ciudad Real, Alicante, Madrid, Cádiz, A Coruña, Girona, Jaén, Murcia, Manises, Santa Cruz de Tenerife, Pontevedra und Valencia. Ein zweiter fünfter Preis mit der Nummer 70.316 wurde gezogen. In Nordspanien, genauer in Basauri, Vizcaya wurden Lose mit der 72.119 verkauft, auf diese entfällt der zweithöhste Preis mit 125.000 Euro pro Zehntellos.

Welche Nummern gewonnen haben und ob Ihre Losnummer Glück hatte, können Sie auf der Webseite des MM überprüfen.

„El Gordo”,„der Dicke”, so nennen die Spanier den Hauptgewinn der Weihnachtslotterie. Diese wurde zum ersten Mal 1812 ausgelost und heißt seit 1892 „Sorteo de Navidad”. Die Sonderauslosung ist die umsatzstärkste Ziehung der spanischen Lotterie. In diesem Jahr hat jeder Balearen-Bürger im Schnitt knapp 40 Euro für Lose der Weihnachtslotterie ausgegeben.

Es gibt insgesamt 100.000 Nummern in 172 Serien. Verkauft wird das Los klassischerweise als „Décimo”, also als Zehntellos, zum Preis von 20 Euro. Insgesamt werden 2,4 Milliarden Euro ausgeschüttet, wobei die Lottogesellschaft theoretisch 3,44 Milliarden Euro einnimmt, wenn alle „Décimos” verkauft werden.

Eine Nummer holt den Hauptgewinn. Dieser beträgt vier Millionen Euro pro Serie und wird auf die Zentellose verteilt. Jeder Gewinner-”Décimo” wird also mit 400.000 Euro prämiert. Das Finanzamt behält davon allerdings 20 Prozent ein. Lottogewinne von mehr als 40.000 Euro werden seit 2018 mit diesem Satz besteuert. Die Chance für einen – wenn auch kleineren – Gewinn beträgt 14 Prozent.

Preise von weniger als 3000 Euro können in der Lottoannahmestelle der Wahl eingelöst werden. Ist der Gewinn höher, muss der Glückspilz sein Los bei einer Bank abgeben und sich den Gewinn aufs Konto überweisen lassen. In beiden Fälle muss der Ausweis vorgelegt werden. Gewinner sollten nicht zu lange warten: Der 22. März 2022 wird der letzte Tag sein, um den Gewinn einlösen zu können.

Diese Meldung wird fortlaufend aktualisiert.