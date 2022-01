Kirmes "Fira del Ram" findet nach zwei Jahren Pause wieder statt

Auf Mallorca findet nach zwei Jahren coronabedingter Pause am 24. Februar wieder die Kirmes "Fira del Ram" in Palma statt. Die Veranstalter der "Fira" wollen sich an diesem Donnerstag mit Mitarbeitern des balearischen Gesundheitsdienstes Ib-Salut treffen, um über ein spezielles Hygieneprotokoll zu beraten.

Wie bereits in den Jahren vor der Corona-Pandemie wird die Kirmes auf dem Veranstaltungsgelände Son Fusteret stattfinden. In diesem Jahr zählen die Veranstalter mit rund 60 Fahrgeschäften und 100 Ständen.

Die detaillierten Öffnungszeiten der "Fira del Ram" werden noch bekannt gegeben.