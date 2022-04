Mega-Park öffnet nach zwei Jahren erstmals Untergeschoss-Disco

Nach seiner Eröffnung am 7. April macht der Mega-Park an der Playa de Palma auf Mallorca jetzt auch seine Untergschoss-Diskothek erstmals seit zwei Jahren wieder auf. Dies kündigte der Partytempel auf seiner Facebook-Seite an. Ab dem Gründonnerstag werde der Bereich von 23 Uhr an zugänglich sein, der Discjockey Heiko werde dort aktiv sein.

Im Erdgeschossbereich beginnt bereits um 17 Uhr der Auflauf der Stars: Den Anfang macht Lucas Cordalis, um 20.30 Uhr folgt der ebenfalls auf der Insel zu Ruhm und Ehren gelangte Lorenz Büffel.

Der "Bierkönig" lockt seine Fans am Sonntag mit der Erotiksängerin Mia Julia an. Ihr Auftritt wird für 17 Uhr erwartet.

In den vergangenen beiden Pandemiejahren war der Mega-Park nicht zugänglich, den Bierkönig durfte nur ein sehr limitiertes Publikum unter strengen Corona-Auflagen betreten.