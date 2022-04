Heißes Opening der Stürmer Arena

Eröffnung der Stürmer Arena an der Playa de Palma in der sogenannten Bierstraße am 21. April 2022. Foto: Youtube: Mallorca Magazin TV

Nach monatelanger Vorbereitung war es endlich so weit: Die Stürmer Arena hat am Donnerstagabend ihr offizielles Opening gefeiert. Initiatoren und Begründer der neuen Location am Ballermann sind die Gastronomin des Münchner Kindls, Gerlinde Weininger sowie Ex-Fußballer und Schlagersänger Stefan Stürmer.

Auf dem roten Teppich der neuen Diskothek in der sogenannten Bierstraße an der Playa de Palma befand sich alles, was an der berüchtigten Partymeile Rang und Namen hat.

Micaela Schäfer erregte viel Aufsehen an dem Abend. (Fotos: ds)

In einem sehr gewagten Kostüm trat die DJane, Schauspielerin und Moderatorin Micaela Schäfer auf. Im abgeschirmten VIP-Bereich des neuen Tanztempels konnte man auch Paul Janke sichten, den Namensgeber Stefan Stürmer selbst und Ikke Hüftgold, der zu den Stars des Abends gehörte.

Andere prominente Musiker, wie DJ Marci, hatten an dem Abend alle Hände voll zu tun. Denn der Künstler musste nicht nur fleißig T-Shirts und Autogramme signieren, sondern auch am DJ-Pult auflegen. Der Musiker sagt: "Das Opening ist auf jeden Fall ein voller Erfolg, denn wir sind schon seit Wochen ausverkauft. Die Hütte ist rappelvoll. Ich habe meine eigenen Songs dabei und mache das Warm-up vor den Künstlern."

DJ Marci sorgte beim Opening des Tanztempels für gute Stimmung.

Zu den Künstlern, die an dem Abend auftraten, gehörte auch Ina Colada. Die deutsche Partysängerin sagt: "Hier an der Playa gibt es zwar schon einige Platzhirsche. Aber viele Clubs gibt es schon seit Jahren. Und vor allem nach der Pandemie wird es Zeit für etwas Neues und Frisches, und momentan ist hier sowieso alles im Wandel."

Die Partysängerin Ina Colada heizte dem Publikum gehörig ein.

Vor allem viel junges Publikum feierte zu Schlagern und Partyhits bis spät in die Nacht hinein. Und als Willkommensgeschenk gab es am Eintritt ein Fußball-Trikot mit dem "Stefan Stürmer"-Schriftzug.

Mit Zurufen von Fans und Hymnen wurde Schlagersänger Ikke Hüftgold in dem Tanztempel gefeiert.

Von Freitag bis Sonntag finden die weiteren Opening-Tage der Stürmer Arena mit zahlreichen Künstlern statt. Die Stürmer Arena befindet sich im Carrer de Miquel Pellisa, 5, an der Playa de Palma.