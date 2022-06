Fußballstar Cristiano Ronaldo verbringt auch in diesem Jahr wieder einen Luxusurlaub mit seiner Familie auf Mallorca. Wie die MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" berichtet, hat das Mittelfeld-Ass von Manchester United eine große Finca am Fuß des Tramuntana-Gebirges gemietet. Es soll sich um das gleiche Anwesen handeln, in dem auch schon der spanische Nationalspieler Sergio Ramos und seine Frau Pilar Rubio den Urlaub mit ihrer Familie verbracht haben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Cristiano Ronaldo (@cristiano) Wie "Ultima Hora" weiter berichtet, sollen Ronaldo und seine Frau Georgina Rodríguez am Dienstag per Privatjet am Flughafen Son Sant Joan gelandet sein. Anschließend ging es in Privatfahrzeugen zu der Finca. Das Anwesen verfügt über ein eigenes Weinfeld, große, parkähnliche Anlagen, ein Handball und ein Beach-Volleyball-Feld. Kurios: Im Keller des Hauses soll sich ein Erotik-Raum befinden. Auf diesem Luxusanwesen verbringen Cristiano Ronaldo und seine Familie den Urlaub. Eigens für seinen Urlaub ließ Ronaldo zwei Autos auf die Insel bringen: Einen auf acht Millionen Euro geschätzten Bugatti und einen Mercedes-Geländewagen. Am Mittwoch machte die Familie einen Ausflug auf der eigenen Yacht "GC", die derzeit vor Port Adriano liegt. Übers Meer ging es dann zur Cala Egos und weiter in Richtung Port d'Andratx. 10 Tage soll der Urlaub dauern.