Mit einer aus Dutzenden Personen bestehenden Entourage hat sich die Ehefrau des Emirs von Katar, Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al-Thani, durch die Innenstadt von Palma de Mallorca. Bei 40 Grad machte es den Gästen aus dem Wüstenreich am Persischen Golf wenig aus, am Samstag über den Borne-Boulevard und durch die Avenida Jaime III. zu spazieren. Es wurden Einkäufe in Luxusgeschäften getätigt.

Die Adelige und ihr Hofstaat bewohnen derzeit eine ganze Etage des spektakulär auf Felsen gelegenen Jumairah-Hotels in Port de Sóller. Dieses ist Eigentum der Herrscherfamilie. Von dort aus ging es jüngst auch zum Sunset-Market in Puerto Portals. Die Yacht des Emirs, "Al Lusail", befindet sich derzeit im Hafen von Palma. Ähnliche Nachrichten Ehefrau des Emirs von Katar im Jumbo-Jet auf Mallorca gelandet Katar ist derzeit in aller Munde, weil dort ab November – also zu einem ungewohnten zeitpunkt – die Fußballweltmeisterschaft ausgetragen wird.