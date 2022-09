Nachdem bereits am Dienstag Videos aufgetaucht waren, die zeigen, wie Konzertbesucher bei einem Auftritt von Mallorca-Sängerin Melanie Müller in Leipzig den Arm zum Nazigruß recken und mehrfach "Sieg Heil" rufen, bekommt die ganze Geschichte nun eine neue Wendung. Denn offenbar setzte die Ballermann-Sängerin selbst zum Hitlergruß an – und das ganze achtmal! Das zumindest schreibt die BILD-Zeitung, der offenbar ein entsprechendes Video zugespielt wurde.

Dazu schreibt das Boulevard-Blatt: "Es sind 16 Sekunden, die Melanie Müller wohl die Karriere kosten werden. Eine Karriere, die als Pornoqueen beim 'Bachelor' begann. Eine Karriere, die ihr zur Dschungel-Krone (2014) und zum 'Promi Big Brother'-Sieg (2021) verhalfen. Eine Karriere, die Müller seit Jahren als Partysängerin am Ballermann viel Geld einbrachte." Ähnliche Nachrichten Mit Mitte 30: Ballermann-Star Melanie Müller hatte einen Schlaganfall Mallorca-Sängerin Melanie Müller will sich völlig neu erfinden Das Video, das auf der Internetseite von BILD zu sehen ist, zeigt, wie Melanie Müller zunächst den Schlachtruf "Ost-, Ost-, Ostdeutschland" anstimmt und anschließend mit dem rechten und gestreckten Arm mehrfach eine eigentlich eindeutig zu interpretierende Geste zeigt: den nationalsozialistischen Gruß, der zu Zeiten von Diktator Adolf Hitler üblich war. Besonders brisant: Das Konzert fand vor der Rockergruppe "Rowdys Eastside" statt, von denen einige Mitglieder Medienberichten zufolge zur rechten Hooliganszene gerechnet werden. Müller, die sich auf Mallorca nicht nur durch ihre Auftritte, sondern auch als Unternehmerin mit ihren zwei Grillwurstlokalen einen Namen gemacht hat, hatte sich noch am Dienstagabend auf Instagram von den rechten Rufen und den vermeintlichen Hitlergrüßen auf ihrem Konzert distanziert. Dazu schrieb sie: " In mein Publikum gehören keine Nazis. Ich distanziere mich klar von den Geschehnissen bei dem Auftritt in Leipzig und hoffe, dass ich mit etwas Abstand die Möglichkeit bekomme, mich öffentlich zu positionieren. Doch dafür braucht es Zeit. Ich habe mich deshalb gemeinsam mit dem Veranstalter [...] dazu entschieden, den [...] Auftritt in Dresden erst einmal abzusagen. Dieser hätte an diesem Mittwoch stattfinden sollen. Welche Konsequenzen der Vorfall nun für Melanie Müller auf Mallorca haben wird, ist noch unklar. Erst vor kurzem war der Reality-Star schon einmal in den Schlagzeilen, als Müller von einer Schlaganfall-Diagnose im Sommer berichtete.