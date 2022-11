Es ist das erste Bild von Rafa Nadal mit seinem Sohn! Die Zeitschrift "Semana" hat an diesem Mittwoch exklusiv Schnappschüsse veröffentlicht, auf denen der Tennisstar aus Manacor und seine Frau Mery Perelló mit dem Kleinen zu sehen sind. Wie die Zeitschrift schreibt, sei dies ein außergewöhnliches Foto, denn obwohl die sportliche Seite von Nadal sehr bekannt sei, gebe es nur wenige Gelegenheiten, bei denen Bilder aus seinem Privatleben auftauchen. Auf dem Cover, das die Zeitschrift in ihren sozialen Netzwerken veröffentlicht hat, ist Mery im Hauptbild und Rafa an der Seite zu sehen.

Rafa Nadal y Mery Perelló, primer paseo con el pequeño Rafael #noticias https://t.co/kqmUGDc6lD — Revista SEMANA (@semana_revista) November 9, 2022 Perelló, die das Baby auf dem Arm hält, trägt einen Dutt, eine Sonnenbrille und ein Leopardenkleid. Obwohl sie während ihrer Schwangerschaft wegen Komplikationen im Krankenhaus behandelt werden musste, scheint sie sich vollständig davon erholt zu haben. Der Tennisspieler hingegen entschied sich für einen sportlicheren Stil mit einem weißen kurzärmeligen T-Shirt und einer Sporthose. Das erste gemeinsame Kind des Paares war 8. Oktober geboren worden. Eine Woche später wurde auch Mery aus dem Krankenhaus Palmaplanas auf Mallorca entlassen. Ähnliche Nachrichten Rafa Nadal: Nach dem Vaterglück entwirft er jetzt sein eigenes Parfüm Tennisstar Nadal baut sich Luxus-Anwesen im Osten von Mallorca Mehr ähnliche Nachrichten (1) Bei seinen jüngsten öffentlichen Auftritten hat sich der aus Manacor stammende Tennis-Held den Medien gegenüber jedoch mehrfach über seine Rolle als Vater geäußert: "Wenn man seinen Sohn zu Hause lässt und ihn zwei oder drei Wochen nicht sehen kann, wenn wir uns noch kaum kennen, und man ihn trotzdem vermisst, ist das eine neue Erfahrung! Manchmal auch schwierig, wie alle neuen Lebenssituationen", gestand er auf einer Pressekonferenz vor dem Masters 1000-Turnier in Paris. Er drückte auch seine Dankbarkeit für die moderne Technik aus, die es ihm ermögliche, mit seiner Familie in Kontakt zu bleiben: "Heute haben wir das Glück, dass man mit der Videoanrufe machen kann, und das hilft uns sehr". Rafa und Mery, die gerade ihren dritten Hochzeitstag gefeiert haben, haben sich sehr bedeckt gehalten, was die Schwangerschaft angeht, und deshalb ist dieses Cover so besonders. Die Gerüchte über die Schwangerschaft der Mallorquinerin waren am 5. Juni aufgekommen, als Nadal im Finale des Turniers von Roland Garros stand. Perellós Gesten und die Kleidung, die sie während des Matches trug (locker sitzende Kleider und weite Blusen), ließen alle die Alarmglocken der People-Redaktionen schrillen. Zehn Tage später veröffentlichte die Zeitschrift ¡Hola! die ersten Bilder von Mery, auf denen sie ihren offensichtlichen Schwangerschaftsbauch zeigte und die Welt von der guten Nachricht in Kenntnis setzte.