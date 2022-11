Nachdem Rafael Nadal und seine Frau Xisca Perrelló in diesem Jahr zum ersten Mal Eltern geworden sind und der 36-Jährige auch wieder zurück auf dem Tennisplatz steht, überrascht Mallorcas Superstar jetzt mit seinem nächsten Coup: Pünktlich zu Weihnachten bringen er und seine Frau neue Parfums auf den Markt. Der 22-fache Grand-Slam-Sieger und seine Gattin haben zusammen mit dem französischen Luxus-Parfum-Fabrikanten Henry Jacques eine neue Duftlinie mit dem Namen "In All Intimacy" entworfen. In der Vergangenheit hatte Nadal bereits mit den Marken Tommy Hilfinger und Lanvin zusammengearbeitet und für deren Parfums geworben. Jetzt ist es jedoch sein erstes eigenes Produkt, das er launcht.