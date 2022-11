Der mallorquinische Tennisprofi Rafael Nadal und seine Frau Xisca Perelló haben sich zum ersten Mal mit ihrem neugeborenen Sohn in Turin gezeigt. Anlässlich des Turniers "Copa de Maestros" reiste der in Manacor geborene Tennisstar mit seiner Familie nach Italien. Es ist die erste Arbeitsreise, die Nadal mit seinem Erstgeborenen unternommen hat. Die spanische Zeitschrift Hola veröffentlichte nun ein exklusives Foto der kleinen Familie. Das erste Foto des mallorquinischen Tennisprofis und seinem Sohn hatte vor einigen Tagen die Zeitung "Semana" veröffentlicht.

IMÁGENES EXCLUSIVAS: Rafa Nadal y Mery Perelló, primer viaje con su bebé (contenido para registrados y suscriptores) https://t.co/NAhWl3IiVz pic.twitter.com/tdmLEwzp8x — Revista ¡HOLA! (@hola) November 11, 2022

Doch Familie und Karriere unter einem Hut zu bringen, ist auch für Rafael Nadal nicht immer leicht. Im Vorfeld des Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy räumte der Tennisstar aus Manacor ein, dass die Entfernung zwischen Geschäftsreisen und Familie nicht einfach ist: "Wenn man seinen Sohn zu Hause lässt und ihn nach zwei oder drei Wochen, in denen wir uns noch kaum kennen, nicht mehr sehen kann und ihn vermisst, ist das eine neue Erfahrung, aber alle Veränderungen im Leben sind schwierig". Dank des technologischen Fortschritts kann er mit seiner Familie immerhin in Kontakt bleiben: "Wir haben das Glück, dass man heutzutage Videoanrufe tätigen kann, und das hilft uns sehr."