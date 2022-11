Jetzt ist klar, was offenbar aus der ehemaligen Diskothek Tito's am Paseo Marítimo in Palma de Mallorca werden soll. Wie die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora in Erfahrung brachte, befindet sich der Komplex zwar im Besitz des Schuhkonzerns Camper, doch Wohnungen sind wie ursprünglich gemeldet nicht geplant. Es soll dort eine neue höherklassige Cabaret-Diskothek mit dem Namen Lío entstehen.

Camper hatte bereits mehrere Gebäude an der nahegelegenen Plaça Gomila in den vergangenen Monaten errichtet bzw. renoviert. Im Zuge dessen wurde die Tito's-Diskothek von dem Vergnügungsunternehmer Bartolomé Cursach für 16,7 Millionen Euro an den Schuhkonzern verkauft. Das Etablissement war am Beginn der Corona-Pandemie geschlossen worden. Castings für neue Mitarbeiter wurden laut Ultima Hora bereits über die Bühne gebracht, und zwar auf Ibiza, Mykonos, in London und in Palma. Bis zum Sommer des kommenden Jahres soll der Umbau fertiggestellt sein. Zum Konzept der neuen Disco soll auch eine hochwertige Küche gehören. Auf Ibiza gibt es bereits eine Lío-Diskothek. Obwohl die Preise mit etwa 200 Euro pro Nase extrem hoch sind, soll es dort Wartelisten geben. 50 verschiedene Shows pro Saison werden dort geboten. Champagner, Austern und Wein werden in dem Lokal in rauen Mengen konsumiert. Das Tito's war bereits vor vielen Jahrzehnten als Festsaal eröffnet worden, in seinen Endzeiten verkehrten dort vor allem sehr junge Leute. Die Stadt Palma äußerte, dass eine neue Nutzungslizenz nicht nötig werde, weil diese bereits existiere.