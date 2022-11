Die auf Mallorca seelisch und physisch stark verortete Schauspielerin Catherine Zeta-Jones hat anlässlich ihrer bereits 25 Jahre dauernden Beziehung zu Weltstar Michael Douglas ungewohnt offenherzig aus dem Nähkästchen geplaudert. Es sei unmöglich, dass es nicht höhen und Tiefen gebe, sagte die 53-Jährige der Zeitung "The Telegraph".

Zeta-Jones und Douglas hatten sich im Jahr 1998 bei einem Film-Festival in der französischen Stadt Deauville kennengelernt. Es funkte während eines Essens mit dem spanischen Schauspieler Antonio Banderas und dessen damaliger Lebensgefährtin Melanie Griffith. Douglas, der 25 Jahre älter als Zeta-Jones ist, war damals nach wiederholter eigener Aussage von der Schönheit der Waliserin völlig eingenommen.

Zeta-Jones sagte jetzt, dass es sie entzücke, verheiratet zu sein, "aber es ist verrückt". Wichtig in einer Beziehung sei der gegenseitige Respekt, also die Achtung voreinander. Man habe so lange durchgehalten, obwohl ihr immer wieder gesagt worden sei, dass Douglas doch so viel älter sei. Auch schwere Krisen wie der Mundrachenkrebs des Gatten und psychische Probleme der Schauspielerin habe man gemeinsam durchgestanden.

Die beiden hielten sich auch dieses Jahr längere Zeit im Anwesen S'Estaca bei Valldemossa auf. Sie verbrachten ihre Zeit unter anderem mit dem Besuch von Restaurants und Ausstellungen und Fahrten auf einer Yacht. Die Mallorca-Aufenthalte des Promi-Paars gelten inzwischen als legendär.