Er ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods und verfügt der US-amerikanischen Nachrichtenseite FanBolt zufolge über ein Vermögen von 350 US-Millionen Dollar: Die Rede ist von Michael Douglas. Auf Mallorca, wo der Schauspieler bei seinen regelmäßigen Besuchen viel Zeit verbringt, besitzt er zwischen Deià und Valldemossa ein Haus, eine ehemalige Finca namens 's´Estaca', deren Wert auf 60 Millionen Dollar geschätzt wird. Das Anwesen 's´Estaca' kaufte er zusammen mit seiner ersten Frau Diandra im Jahr 1990 für 3,5 Millionen Dollar. Es wurde bereits zweimal zum Kauf angeboten: 2014 für 60 Millionen Dollar und 2019 für 32 Millionen Dollar – doch fand sich zu keinem Zeitpunkt ein Käufer, sodass es wieder vom Markt genommen wurde.



Douglas, der Oscar-, Golden-Globe- und Emmy-Preisträger ist, renovierte das Haus im Laufe der Jahre mit seiner jetzigen Gattin Catherine Zeta Jones umfangreich. Erst vor einer Woche gab Zeta Jones ein Interview für die britische Tageszeitung The Telegraph, in dem sie über ihre Ehe sprach. "Ich wache seit fast 25 Jahren mit Mike auf. Ich liebe es, verheiratet zu sein, aber wenn man wirklich darüber nachdenkt, ist es verrückt", sagte sie. Und in all diesen Jahren hätte das Ehepaar der britischen Schauspielerin zufolge verschiedene Phasen durchlebt. "Es ist unmöglich, keine Höhen und Tiefen zu haben, wenn man mit derselben Person zusammenlebt und jeden Tag mit ihr aufwacht".