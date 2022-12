Die Präsentation der neuen Hotelmarke ZEL durch Meliá-Chef Gabriel Escarrer und Mallorca Tennis-Star Rafael Nadal am Donnerstag im Gran Hotel Palacio de los Duques in Madrid ist nur die Spitze des Eisbergs von Nadals unternehmerischer Karriere für die Zeit nach seinem Ausscheiden aus dem Spitzensport. Bei der Präsentation der Marke sagte er zwar mit betont mediterraner Lässigkeit, dass er noch viel Energie habe und sich gut genug fühle, um weiterhin an Wettkämpfen teilzunehmen. Doch auch wenn er es genießt, weiterhin Spitzensportler zu sein, gibt er seine Investitionen in die Zukunft nicht auf. Und die scheint im Hotel-Business zu liegen.

Sein großer Vorteil: Nadal weiß, was die Tourismusbranche ist und was sie bedeutet, zumal er auf Mallorca geboren wurde. Deshalb war der Tourismus immer ein Sektor, dem er sich verbunden und verpflichtet gefühlt hat. Umso mehr jetzt, wo er die besten Partner hat, um alle Facetten eines Hotelunternehmers zu entwickeln. Angefangen hat er damit schon früh. So entdeckte Nadal auf seinen Reisen rund um die Welt, die er dem Tennis verdankt, unter anderem die mexikanische Karibik-Insel Cozumel in der Nähe von Playa del Carmen an der Riviera Maya. Diese gefiel ihm so gut, dass er und Spaniens ehemaliger Fußball-Nationalcoach Julen Lopetegui 2010 gemeinsam das Secrets Aura Cozumel Resort erwarben, wo sie Partner von AMResorts wurden, einer von Alex Zozaya, Javier Coll und Gonzalo del Peón geführten Kette.

Alex Zozaya wiederum pflegt eine enge Freundschaft mit dem Vater des Tennisspielers, Sebastian Nadal. Kein Wunder, dass Nadal und seine Familie es mit ihren Aufenthalten auf Cozumel stets auch auf die Titelseiten der Gazetten schafften. Dies wiederum nutzten die Verantwortlichen des mexikanischen Bundesstaates Quintana Roo, um mit Nadal für die mexikanische Touristenenklave zu werben. Nadal selbst sagte einmal über seine Investitionen dort: "Es ist schön, Teil eines Ortes zu sein, an dem man sich rundum wohl fühlt, wie hier in Cozumel. Ich liebe die Natur, das Meer und dieses Paradies. Neben der wirtschaftlichen ist es deshalb auch eine emotionale und schöne Investition in meine Zukunft".

Doch noch mehr: Rafael Nadal hat sich auch mit Abel Matutes Prats, dem CEO von Palladium, zusammengetan, um ein Resort mit 1139 Zimmern in der mexikanischen Karibik zu errichten, das sein erstes Sportresort außerhalb Spaniens ist. Das Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa, das TRS Coral Hotel und das Rafa Nadal Tennis Centre wurden auf einem 25 Hektar großen Gelände gebaut. Die Dominikanische Republik ist eine weitere Gegend, in der der Tennisspieler präsent ist, wenn auch in diesem Fall eher im Immobilienbereich. Doch es waren genau diese Kombination von Umständen die vor einem Jahr zu einer Annäherung zwischen Escarrer von Melià und Nadal und schließlich zur Gründung von Zel Hotels geführt hat.

Dass die beiden eng verbunden sind und einander respektieren, zeigte sich auch bei der Präsentation von Zel, bei der der Tennisspieler ein Loblied auf den Tourismus sang: "Er ist ein Erfolgsmodell, das es ermöglicht, Erfahrungen zu machen und zu reisen, weshalb ich glaube, dass der Tourismus ein wichtiger Teil der Gegenwart und der Zukunft für die Menschheit ist". Und so scheint Zel für Nadal nur der Anfang eines großen Abenteuers mit seinem Partner Meliá zu sein ...