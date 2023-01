Auf Mallorca gibt es wieder einen Vermisstenfall. An diesem Dienstag meldet die Organisation SOS Desaparecidos ("SOS Verschwundene"), dass die 16-jährige Alba Millán Rodríguez seit der Silvesternacht in Palma verschwunden ist. Sie ist 1,62 groß, zierlich und schlank, und hat dunkelbraunes Haar. Außerdem soll sie mehrere auffällige Tätowierungen tragen. Wer einen Hinweis zum Verschwinden der jungen Frau oder zu ihrem möglichen Aufenthaltsort geben kann, soll sich an die Vereinigung unter den Rufnummern 649-952-957 oder 642-650-775 wenden.