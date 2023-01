Der Sänger der Gruppe Roldán, Miquel Roldán, hat sich für sein freiwilliges Verschwinden an Heiligabend auf Mallorca entschuldigt. "Ich habe ein riskantes Spiel gespielt, dasleider schief gegangen ist. Ich hoffe nur, dass sich mit der Zeit alles beruhigt und Ihr mir verzeihen könnt", schrieb der 34-jährige Musiker auf der Website seiner Band. Das Gesicht von Roldán war kurz nach Weihnachten auf Plakaten der Vereinigung SOS Desaprecidos als Vermisstenmeldung in Umlauf gebracht worden: "Er ist 1,75 m groß, schlank, hat braunes Haar und braune Augen".

Am selben Samstag, an dem er verschwand, veröffentlichten er und seine Band ihr neuestes Lied, "Aún me acuerdo de ti" ("Ich erinnere mich noch an Dich"), und stellten das Video auf Youtube. Der Sänger sagte darin, er halte den Song für "perfekt", um mit der Musik aufzuhören. Anschließend verschwand er und seine alarmierte Familie meldete ihn als vermisst. Erst vier Tage später gab Roldán ein Lebenszeichen von sich, setzte sich mit seiner Familie in Verbindung, sagte aber, er wolle keine Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen.

In der Veröffentlichung auf seiner Website erklärt er unter dem Titel "Why?", dass er vor seinem Verschwinden bei seinen Eltern einen Brief habe liegen lassen. Dieser sei aber kein Abschiedsbrief gewesen. "Es war genau das Gegenteil: ein Hinweis darauf, dass alles in Ordnung war. Im Videoclip schreibe ich das Wort Goodbye auf den Umschlag. In dem Brief, den ich auf dem Tisch liegen ließ, habe ich kein Wort geschrieben, und der erste Satz lautete: 'Dies ist kein Abschied'". Der Sänger weist darauf hin, dass er vielmehr in einer "etwas zweideutigen" Sprache sagen wollte, dass er mit der Musik schluss machen wolle.

Ein Detektivspiel

"Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass ich ein kleiner Escape-Room-Freak bin, ich habe sogar zwei in meinem Haus eingerichtet. Und in einem davon war die Logik zur Entschlüsselung eines der Rätsel dieselbe wie die des Briefes. Alle meine Freunde, die diesen Escape Room gemacht haben, hätten es sofort herausgefunden. Aber niemand von ihnen hat den Brief gesehen, nur meine Eltern und mein Bruder".



Roldán weist darauf hin, dass seine Familie vom ersten Moment an das Schlimmste befürchtete. "Für sie war der Brief die Bestätigung ihrer schlimmsten Befürchtungen. Und natürlich war das alles meine Schuld". Über das Verschwinden des Musikers wurde sofort in den sozialen Netzwerken und in den Medien berichtet. "Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und innerhalb weniger Stunden suchte halb Mallorca nach einer Leiche. Das hatte nichts mit dem Detektivspiel zu tun, das ich entworfen hatte, und es war leider überhaupt nicht lustig".



Während die Einsatzkräfte nach dem Sänger suchten, befand sich Miquel Roldán auf einer Finca am Rande von Manacor. Dort verbrachte er die vier Tage an denen nach ihm gesucht wurde. "Am Abend des 27. Dezember sah der Besitzer des Hauses, in dem ich wohnte, mein Bild in der Presse und zeigte mir das Foto, auf dem sie nach mir suchten. Da wurde mir klar, dass die Dinge aus dem Ruder gelaufen waren, obwohl ich nicht einmal zehn Prozent von dem mitbekam, was wegen meines Verschwindens alles passierte."



Der Mann schickte seinem Vater eine Sprachnachricht vom Mobiltelefon des Hauseigentümers in Manacor, um ihm mitzuteilen, dass es ihm gut gehe. "Ich weiß immer noch nicht, wie groß das Ausmaß des Geschehens wirklich ist. Am 3. Januar kehrte Roldán in das Haus seiner Eltern zurück und schaltete sein Handy ein, um auf WhatsApp zu antworten. "In diesem Moment wurde mir alles bewusst: dass ich von Anfang an für tot gehalten wurde, dass die Leute um mich herum an allen möglichen Orten nach meiner Leiche gesucht haben, die in irgendeiner Weise mit mir in Verbindung standen, dass es viel Leid und viel Geschrei gab und der Schock sehr groß war. Es gibt Menschen, die mich mit offenen Armen empfangen haben (nicht ohne einen Klaps auf den Hintern), und Menschen, die sehr wütend auf mich sind. Ich verstehe alle Arten von Reaktionen und entschuldige mich dafür".