Der amerikanische Filmschauspieler Morgan Freeman hat das vergangene Wochenende auf Mallorca verbracht. Am Sonntag war er im italienischen Restaurant Sandro in Palma essen – wie dem Instagram-Account des Betreibers des Lokals zu entnehmen war. Auf Englisch und auf Spanisch schrieb der Gastronom in einem Post: "Wir können es immer noch nicht glauben! Danke für diesen Moment! Morgan Freeman ist bei uns zu Gast! Niemals werden wir diesen Augenblick vergessen!"

Der Schauspieler genießt nicht nur die Balearenhauptstadt, sondern ist auch auf die Insel gereist, um mit dem Dreh der neuen US-Serie "Lioness" zu beginnen. In den kommenden Wochen sollen die Dreharbeiten mit allen weiteren beteiligten Darstellern beginnen. Dazu gehören unter anderem Weltstar Nicole Kidman, Laysla De Oliveira, Zoe Saldana, Jill Wagner, Dave Annable, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert und Hannah Love Lanier. Der US-Superstar genießt sichtlich die gastronomischen Vorzüge der Insel. Die Geschichte von "Lioness" basiert auf wahren Begebenheiten. Die kanadische Schauspielerin De Oliveira spielt darin eine junge Marinesoldatin, Cruz Manuelos, die von der CIA rekrutiert wurde. Sie soll dem "Lioness-Engagement-Team" beitreten mit der Mission, eine terroristische Organisation von innen heraus zu zerschlagen. Die genauen Drehorte auf der Insel sind noch nicht bekannt. Der Zeitpunkt der Ankunft der weiteren Schauspieler steht ebenfalls noch nicht fest.