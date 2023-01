Dass Morgan Freeman nicht nur ein weltberühmter Schauspieler, sondern auch trotz seines Ruhmes ein freundlicher und einfacher Mensch geblieben ist, hat er an diesem Wochenende in Palma de Mallorca bewiesen. Am Sonntagabend betrat der Oscar-Preisträger um 19.15 Uhr das Restaurant Sandro in Palma. Es waren nur wenige Gäste im Lokal und die Anwesenheit des Superstars veränderte nichts an der gewohnten und normalen Atmosphäre in italienischen Restaurant. Auf den Wunsch Freemans hin bereitete ihm der Besitzer des Lokals, Sandro Putignano, Pasta Bolognese zu. "Es steht zwar nicht auf der Speisekarte, aber er mochte es und hat es geliebt. Zur Vorspeise bestellte er eine klassische Bruschetta und zum Nachtisch Tiramisu und flambierte Ananas mit Amaretto", erzählte der Gastronom.

Pasta Bolognese und Tiramisu: Das bestellte der US-Superstar am Sonntagabend beim Italiener in Palma. Nach dem Essen unterhielt sich Morgan Freeman in aller Ruhe mit einem weiteren Gast des Restaurants. Bevor der Schauspieler die Gaststätte verließ, machte der Restaurantbesitzer ein Foto von sich mit dem Superstar. Die Lebensgefährtin des US-Stars sagte: "Machen Sie ein Foto und veröffentlichen Sie es in den sozialen Medien. Die Presse spekuliert über seine Anwesenheit, aber sie hat ihn noch nicht gesehen". Sandro Putignano (M.) ließ es sich nicht nehmen, ein Foto mit Morgan Freeman (l.) zu machen. Außer Morgan Freeman trafen auch die Schauspielerin Lasyla de Oliveira und Zoe Saldaña auf der Insel ein. Grund hierfür ist, dass die Dreharbeiten für die neue US-Serie "Lioness" am Mittwoch beginnen sollen. Ein weiterer Star der Serie, die Schauspielerin Nicole Kidman, soll auf in den kommenden Stunden auf privaten Flugterminal Son Sant Joan landen. Die kanadische Schauspielerin Laysla De Oliveira mit ihrem Freund, Jonathan Keltz, beim Spaziergang durch Palma (Foto: J. Aguirre) Zoe Saldaña, bekannt durch die ihre Rollen in Avatar und in Guardians of the Galaxy, ist seit vergangenem Sonntag auf Mallorca. Die Schauspielerin wohnt in einem Haus am Stadtrand von Palma mit ihrem Ehemann Margo Perero. Verliebte Blicke: Das Schauspielerpaar, De Oliveira und Keltz, machte auch Selfies von sich im Hotel in Palma de Mallorca. Laysla De Oliveira und ihr Freund, der Schauspieler Jonathan Keltz, sind bei einem Bummel durch die Gassen von Palma gesichtet worden. Morgen, am 11. Januar, wird die Schauspielerin ihren 32. Geburtstag auf Mallorca feiern. Laysla De Oliveira spielt in "Lioness" die Figur der Cruz Manuelos – hierbei handelt es sich um eine junge Marine, die von der CIA rekrutiert wurde, um dem "Lioness Engagement Team" beizutreten und dabei zu helfen, eine terroristische Organisation von innen heraus zu zerschlagen.