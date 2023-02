Wenn man mit dem Auto durch den Drive-in fährt, bestellt man sich meistens ein Burger-Menü. In der neuen RTL-Show "Music Drive-in" bestellt man aber nichts zu essen, sondern ein Lied. Die Teilnehmer singen im Auto Karaoke und versuchen, die Jury zu überzeugen und können danach zwischen 100 und 1000 Euro gewinnen. Das neue Format läuft erst seit wenigen Tagen beim Sender RTL2 und am kommenden Donnerstag werden die Mallorca-Residenten Mirko Perkovic und seine Frau Katharina zu sehen sein. Sie leben seit Oktober vergangenen Jahres mit ihrer kleinen Tochter in Cala Rajada.

Gedreht wurde im vergangenen Juni in Bottrop im Ruhrgebiet unweit seiner Heimat. Der Ablauf ist, wie man ihn von einer großen Fast-Food-Kette kennt. Die beiden fuhren mit ihrem eigenen Auto vor, am ersten Schalter wünschten sie sich ihren Song: "Wir hätten gerne eine große Portion Hakuna Matata", sagt Katharina und meinte das Lied aus dem Disneyfilm "König der Löwen". Am zweiten Fenster trafen sie dann auf die Jury, die aus Guildo Horn, Loona und Prince Damien bestand. Nach einem kurzen Plausch ging es los. Voller Inbrunst und mit viel Humor performten sie den Gute-Laune-Song und konnten die Jury um den Finger wickeln.

Mirko und Katharina Perkovic bei ihrem Karaoke-Auftritt im Auto.

Sänger Guildo Horn fasste zusammen: "Das ist schrecklich gesungen, aber stimmig, mit allem Drum und Dran" und auch DSDS-Gewinner Prince Damien ist begeistert: "Meine Lachmuskeln florieren". So kommen die beiden auf den sogenannten Gewinnerparkplatz. "Dort liegen fünf Autoschlüssel bereit, von denen die Gewinnerinnen und Gewinner einen auswählen dürfen. In jedem Kofferraum befindet sich dann ein Geldbetrag zwischen 100 und 1000 Euro - wie hoch der Gewinn ausfällt, ist dann also Glückssache", heißt es in einer RTL-Pressemitteilung. Mirko und Katharina Perkovic haben Glück und ziehen den Jackpot mit 1000 Euro. "Wir werden in diesem Sommer auf Mallorca heiraten", erzählt Mirko dem MM und so wird das Geld gut angelegt sein.

Im Auto singen ist eine Leidenschaft des Paares. Bei den beiden gibt es keine Autofahrt ohne Showeinlage, wie Mirko Perkovic im MM-Interview ausplaudert. Seine Frau habe ihn auch einmal in eine Karaoke-Bar mitgenommen, seitdem sei es um die beiden geschehen. Dass die beiden bei der Show mitgemacht haben, war eher ein Zufall. "Meine Frau hat uns vor Jahren mal bei einer Quizshow angemeldet und darauf kam die Produktionsfirma zurück", erklärt der 36-Jährige. Das Paar hat sich vorgenommen, 23-mal zu heiraten, "weil das ist Katharinas Glückszahl". Bisher haben sich die beiden schon in seiner Heimat Dinslaken, auf den Malediven und in Mexiko trauen lassen, als Nächstes steht Mallorca an. Die Folge mit den beiden wird am kommenden Donnerstag um 17.05 Uhr auf RTL2 ausgestrahlt oder ist schon jetzt bei RTL+ streambar.