Für Fans der Schlagermusik ist es vielleicht die Nachricht des noch jungen Jahres vor dem offiziellen Saison-Opening: Mickie Krause kommt zurück an die Playa de Palma! Megapark-Chef Carlos Lucio bestätigte MM gegenüber die zuvor kursierenden Gerüchte zu den Auftritten des Ballermann-Stars: "Für beide Seiten ist dieser Entschluss, zusammenzuarbeiten, eine Win-win-Situation. Nach so vielen Jahren ist Krause definitiv ein Teil unseres Teams und soll es auch in Zukunft bleiben." Die früheren Differenzen sollen Lucio zufolge aus dem Weg geräumt worden sein. Erst im September vergangenen Jahres hieß es in einer Erklärung des Megapark-Geschäftsführers Geri Arnsteiner, dass der Partytempel sich gezwungen sehe, den Sänger und das frühere Zugpferd des Tanztempels 2023 nicht zu verpflichten.

Zu der plötzlichen Wende sagte Lucio zu MM: "Ja, es gab tatsächlich diese Diskrepanzen zwischen Krause und dem Megapark. Doch wir haben uns zusammen an einen Tisch gesetzt, uns ausgesprochen und diese aus der Welt geschafft." Lucio fügte dem hinzu, dass Krause ein fantastischer Künstler sei. "Auch unser Publikum liebt Krause, von daher werden unsere Gäste darüber sehr erfreut sein." Auf Instagram postete der Partysänger regelmäßig kurze Videos von der Megapark-Bühne, die die ausgelassene Stimmung bei seinen Shows transportieren. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mickie Krause (@mickie_krause_official) Der 52-jährige Schlagersänger und Entertainer tritt bereits seit 1998 in den Tanzlokalen der Partymeile an der Playa de Palma auf, seit 2015 regelmäßig im Megapark. Ihren Durchbruch hatte die Partyikone 1999 mit dem Hit "10 nackte Friseusen". Es folgten Dauerbrenner wie "Reiß die Hütte ab", "Ich glaube hier ist doch wieder Alkohol im Spiel" und "Zeig doch mal die Möpse". Im Januar vergangenen Jahr wurde bei Krause Blasenkrebs diagnostiziert. Der bösartige Tumor wurde bei ihm durch einen operativen Eingriff entfernt. Der Partysänger hatte daraufhin im Laufe des Jahres angekündigt, beruflich kürzertreten zu wollen und weniger Auftritte auf der Bühne haben zu wollen.