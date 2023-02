In diesen Tagen wird auf Mallorca getüftelt und gebastelt. Zum einen werden Karnevalskostüme kreiert, zum anderen riesige Wägen für die Paraden gebaut. Die großen Karnevalsumzüge heißen auf Mallorca „Sa Rua” und das Equivalent für die Kinder „Sa Rueta”. Zahlreiche Orte und Dörfer bereiten sich auf die Feierlichkeiten vor und den Auftakt machen am kommenden Wochenende Marratxí und Palma.

In Pórtol beginnt die große Parade am Samstag, 11. Februar, um 17 Uhr und geht bis zum Rathausplatz in Marratxí. Am Sonntag, 12. Februar, sind dann in der Inselhauptstadt die Kleinen dran. „Sa Rueta” ist eine riesige Party für Familien, es gibt Showeinlagen, Kinderschminken und Musik. Los geht es um 10.30 Uhr an der Rambla bis zur Plaça Cort in Palma. Auch das FAN Shopping-Center unweit von Palma bietet eine Karneval-Minidisco an, die am Samstag um 17 Uhr beginnt.

Unter der Woche wird weiter gefeiert, denn am Donnerstag, 16. Februar, der in Deutschland als Weiberfastnacht bekannt ist, wird in Port de Pollença der große und in Inca der kleine Karnevalsumzug für Kinder ausgerichtet. Am darauffolgenden Wochenende, 18. und 19. Februar, sind die großen Feierlichkeiten auf Mallorca. Die größte Parade wird in Palma stattfinden. Am Sonntag, 19. Februar, werden tausende aufwändig verkleidete Menschen durch die Straßen ziehen. In mühevoller Kleinarbeit wurden zuvor die Wägen – oft unter bestimmten Mottos – gebaut und dekoriert. Die besten Kostüme und Wägen werden am Ende gekürt.

Wer nicht basteln mag oder kann, hat eine große Auswahl an Geschäften, die fertige Kostüme anbieten. Auf Mallorca wird man in den sogenannten „Chinos”, aber auch in großen Supermärkten oder Drogerien fündig. Im Shopping-Center Portopi in Palma gibt es sogar einen Kostümladen.

Gegessen wird zur Karnevalszeit auf Mallorca übrigens traditionell die „Ensaïmada de Carnaval”, die mit kandierten Kürbisscheiben und Sobrassada belegt ist und die in vielen Bäckereien angeboten wird.