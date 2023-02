Die Hollywoodschauspielerin Nicole Kidman hat sich während ihres Aufenthalts auf Mallorca in der teuersten Villa der Insel einquartiert. Das meldet die englischsprachige MM-Schwesterzeitung "Mallorca Bulletin". Das Luxus-Anwesen hat einen Verkaufswert von 65 Millionen Euro und steht seit vergangenem Sommer bei dem High-Class-Immobilienunternehmen John Taylor zum Verkauf. Die Makler hoffen vermutlich, dass bei Kidman während ihrer Zeit in der Villa das Interesse auf einen Kauf geweckt wurde.



Die "Villa Solitaire" wurde vom Mailänder Architekten Matteo Thun entworfen und befindet sich auf einem 4250 Quadratmeter großen Grundstück am oberen Ende von Son Vida – Palmas Nobelviertel. Das Gebäude hat 2300 Quadratmeter Wohnfläche, vier Stockwerke und 2000 Quadratmeter Terrassenfläche. Neben sieben Schlaf- und sechs Badezimmern bietet das Luxus-Anwesen zwei Swimmingpools, ein Freiluftkino auf dem Dach und eine Tiefgarage im Untergeschoss für bis zu sechs Autos. Doch damit nicht genug! Nicole Kidman konnte das hauseigene Fitnessstudio nutzen, im botanischen Garten, der sich um das Anwesen ausbreitet, spazieren gehen oder den Panoramablick auf die Bucht von Palma genießen.

Spektakulärer Panoramablick auf die Bucht von Palma.

Die Inneneinrichtung bildet das Sahnehäubchen auf dem Deluxe-Eisbecher: Designermöbel, die eigens für diese Immobilie angefertigt wurden und aus den hochwertigsten Materialien hergestellt sind, lassen den hohen Standard dieser Villa deutlich werden. Das 2017 erbaute Luxus-Objekt bot Kidman, trotz der voll verglasten Fassade, das notwendige Maß an Privatsphäre.



Die Villa ist nicht die einzige High-End-Immobilie auf der Insel. In die Liste der teuersten Anwesen Mallorcas reiht sich auch eine Finca in Puigpunyent, mit 82 Hektar Grund- und 2800 Quadratmetern Gebäudefläche, für 26,5 Millionen Euro ein. Zwei weitere Luxusimmobilien sind im Zuge dessen erwähnenswert: Ein Gebäude aus dem 17. Jahrhundert in Valldemossa, mit 80 Zimmern und 6000 Quadratmetern, mit einem Wert von 23 Millionen Euro und eine Villa mit sieben Zimmern und Meerblick in Port d'Andratx, die für 22 Millionen Euro angeboten wird.