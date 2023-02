Die berufsbedingt weiterhin auf Mallorca weilende Hollywood-Schauspielerin Nicole Kidman überbietet sich derzeit auf Instagram mit Liebesbekundungen an Mallorca. Am vergangenen Wochenende hatte die Australierin frei und nutzte die Zeit, um schöne Orte der Insel zu besuchen. Am Samstag hielt sich die 55-Jährige erneut in Valldemossa auf, am Sonntag stattete sie der Cala Deià einen Besuch ab. "Ich bete Mallorca an", schrieb Kidman zu den Fotos.

Kidman am Sonntag an der Cala Deià In Valldemossa suchte die in schlichte Winterkleidung gehüllte Schauspielerin das Museum in der Karthause auf. Sie nahm das Piano des polnischen Komponisten Frédéric Chopin besonders lange in Augenschein. Kidman interessierte sich auch für lokale Speisen wie die allseits bekannte "Coca de Patata" und betrat Geschäfte. Unter ihrer schwarzen Pudelmütze war Kidman kaum zu erkennen. Kidman mit Kollegen vor dem Restaurant "El Camino" Die Star-Mimin ("Eyes Wide Shut") dreht zusammen mit Morgan Freeman und Zoe Saldaña ("Avatar") seit mehreren Wochen Szenen für die CIA-Thrillerserie "Lioness", die im Streamingdienst Paramount+ ausgestrahlt wird. Aufnahmen entstanden unter anderem im Technologiepark "Bit" und auf dem Flugfeld Son Bonet. Kidman beäugt in der Karthause von Valldemossa ein Piano Für Erheiterung sorgte auch ein von Kidman publiziertes Video, das sie zusammen mit Saldaña im Königlichen Yachtclub in Palma zeigt. Die beiden Frauen erlauben sich, lustig-flippige Bemerkungen zu machen. Aus Kidmans Instagram-Account geht außerdem hervor, dass sie mehrfach mit Kollegen das in Palma gelegene, auch bei Deutschen sehr beliebte Tapas-Lokal "El Camino" in der Brondo-Gasse besuchte. Kidman vor einem Geschäft in Valldemossa Dort verspeiste die ehemalige Frau von Tom Cruise unter anderem gebratene Tintenfischstücke und Brot mit geriebenen Tomaten. Allseits bekannt ist bereits, dass Morgan Freeman mehrfach in den frühen Abendstunden das italienische Restaurant "Sandro" aufgesucht hatte.