Hollywood-Superstar Nicole Kidman, die derzeit auf Mallorca für die Agenten-Serie "Lioness" dreht, hat sich am vergangenen Wochenende eine Pause gegönnt, um in Valldemossa auf Sightseeing-Tour zu gehen. Zusammen mit einem Begleiter besuchte die 55-Jährige unter anderem die Kartause des Klosters, in der der weltbekannte polnische Pianist Frederic Chopin zusammen mit der französischen Schriftstellerin George Sand einen Winter (1838/39) auf Mallorca verbrachte. Die Schauspielerin schlenderte danach weitgehend unbekannt durch die Gassen des pittoresken Bergdorfes und schaute sich in kleinen Läden um.

Nicole Kidman wurde 1967 in Honolulu im US-Bundesstaat Hawaii geboren. Kidman ist unter anderem durch die Filme Todesstille, Tage des Donners und Moulin Rouge bekannt. Sie war von 1990 bis 2001 mit Schauspieler Tom Cruise verheiratet. Neben Nicole Kidman sind in der Serie "Lioness", die sich um die Welt der CIA-Agenten dreht, weitere große Namen der Filmindustrie zu sehen, wie Morgan Freeman und Zoe Saldaña, Star aus Avatar, sowie Laysla de Oliveria. Sowohl Zoe Saldaña als auch Morgan Freeman hatten sich in den vergangenen Tagen mehrmals in der Öffentlichkeit gezeigt.