In der am Freitagabend ausgestrahlten neuen Folge der Kultserie „Goodbye Deutschland“ haben die Mallorca-Wirte Steff Jerkel und Peggy Jerofke offen wie noch nie über ihre im November erfolgte Trennung gesprochen. Peggy und er hätten sich viel gestritten, so Steff, der zugibt. Er gab zu, dass seine Ex viel habe ertragen müssen. "Das hätte kaum eine Frau der Welt mitgemacht", äußerte der Auswanderer, der in Cala Rajada ein Lokal betreibt.Peggy sei zwar eine "Wahnsinnsmutter", doch "sie war jetzt nicht mehr eine Wahnsinnspartnerin".

Steff Jerkel hofft, dass Trennung Peggy und ihn einander wieder näherbringt. Peggy selbst sprach von einer "tiefen Liebe", die im Alltag jedoch an Romantik verloren habe. Während Steff mehr "das Leben genießen" habe wollen, habe sie sich auf die gemeinsame Tochter und auf das Geschäft konzentriert. In der Trennung liegt die Hoffnung, dass sie irgendwann doch wieder zueinander finden. Steff wünscht sich, dass eine räumliche und berufliche Trennung dazu führt, dass "das Feuer dann wiederkommt. Ich will, dass es brennt bei uns beiden wieder!" Die Hoffnung auf ein Liebes-Comeback haben die beiden also nicht aufgegeben. Ähnliche Nachrichten TV-Auswanderer Andreas Robens lästert wütend über Mallorca-Handwerker ab Goodbye Deutschland: Will Jenny Elvers nach Mallorca auswandern? 1998 hatte Steff Jerkel Peggy Jerofke in Arenal auf Mallorca kennengelernt. 2009 wanderten die beiden zusammen aus. Dort eröffneten sie zunächst ein griechisches Restaurant. Seit 2014 stehen die beiden regelmäßig für die Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland" bei Vox vor der Kamera. 2018 wurde ihre Tochter Josephine dank künstlicher Befruchtung geboren.