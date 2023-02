Wusste er, was er tat, oder nicht? Mit dieser Frage hat sich das Amtsgericht Wolfratshausen (nahe München) beschäftigt. Ein Mann hatte im Oktober 2021 gefälschte Corona-Impfpässe per Post nach Palma de Mallorca geschickt. Ihm konnte aber nicht nachgewiesen werden, dass er die Dokumente selbst gefälscht hatte. Er habe das Paket zwar verschickt, von den Pässen habe er aber nichts gewusst, sagte der Mann vor Gericht aus. Die Staatsanwaltschaft hatte den Mann angeklagt, in dem kurzen Prozess wurde er vergangene Woche dann aber freigesprochen. Dem 31-Jährigen konnte die Dokumentenfälschung nicht nachgewiesen werden.