Lässig im blau-grauen Designersessel zurückgelehnt blickt Christian Pfleger auf die Kaffeetasse vor sich. „Im Winter sind wir gereist und haben Kunsthandwerk wie Holzpfeifen in Marokko oder Seidenschals in Indien gekauft, um diese dann im Sommer auf Ibiza wieder zu verkaufen,” erzählt der Hotelier, gedanklich in Erinnerungen schwelgend. Mit einem Lächeln fügt er hinzu: „Wir waren die Ersten, die vor dem Hotel Punta Arabí Sachen zum Kauf anboten. Neben uns hatte noch ein Argentinier einen Stand. Das war die Entstehung des Hippie-Marktes auf Ibiza.”

Im Alter von drei Jahren zog Pflegers Mutter mit ihm und seinem jüngeren Bruder Alex von Deutschland nach Ibiza. Dort lebten sie zwischen 1974 und 1984 in einem VW-Bus den Hippie-Lifestyle. Mit 13 Jahren entschied er sich für ein „geregelteres Leben” und ging zurück in sein Heimatland, um den Realschulabschluss und sein Abitur zu machen. Sein Bruder begleitete ihn. Darauf folgten längere Aufenthalte in den USA und Mittelamerika, bis es den Weltenbummler 1995 wieder in den Mittelmeerraum zurückzog. Nach Mallorca wollte Christian Pfleger zunächst nicht, bis sein Vater ihm vorschlug, es einfach mal auszuprobieren. „Mallorca hatte immer so einen komischen Ruf. Dann habe ich es selber gesehen und mich direkt in die Insel verliebt.”

Ohne Ausbildung und Beruf war es für ihn jedoch nicht so einfach, sich auf der Insel zu etablieren. Zunächst arbeitete Pfleger, dank seiner Spanisch- und Katalanischkenntnisse, als Übersetzer, bis er schließlich als Immobilienmakler anfing. „Ich hatte ein bisschen Geld gespart und mir dann das Ladenlokal in der Calle Conquistador in Palma gekauft, wusste aber noch nicht, was ich damit machen möchte”, sagt er und fügt nachdenklich hinzu, dass er alle 15 Jahre das Gefühl hat, sein Leben maßgeblich verändern zu müssen. Aus diesem Grund fasste er damals den Entschluss, sein eigenes Maklerbüro „Europalma” zu eröffnen und den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. „Man muss ins kalte Wasser springen”, erklärt Pfleger sein einstiges Vorhaben, mit einem selbstsicheren Lächeln im Gesicht.

Seine Kindheit auf Ibiza verbrachte Christian Pflüger in einen VW-Bus. Foto: privat

Sein Wagnis zahlte sich aus, denn: Das Unternehmen war 20 Jahre lang erfolgreich. Europalma spezialisierte sich vor allem auf Immobilien in Palmas Innenstadt und die Altbauwohnungen, was Pfleger letztlich auch zu seinem aktuellen Projekt – Hotel Basilica – verhalf. Das Haus, in dem sich die luxuriöse Unterkunft heute befindet, fanden Christian Pfleger und seine Frau über sein Immobilienbüro. „Auch bei dieser Immobilie wusste ich anfangs nicht, was ich damit machen möchte”, gibt der Unternehmer etwas kleinlaut zu.

Der erste Plan sah vor, dem Haus wieder eine Wohnnutzung zuzusprechen. Doch zunächst musste das baufällige Gebäude saniert werden, und so wurde mit den Umbauten gewartet, bis die Verträge der drei verbliebenen Mieter ausliefen. Nach einigen Überlegungen und Kalkulationen entschied das Unternehmerpaar jedoch, die hervorragende Lage nahe der Plaza Quadrado zu nutzen, und begann 2017 mit der Planung des Boutique-Hotels.

Seit zirka vier Jahren leiten Pfleger und seine Frau nun schon das Hotel Basilica in Palmas Altstadt gegenüber der namensgebenden Basilica de Sant Francesc. Doch seit der Eröffnung im Juni 2019 hatte das Vier-Sterne-Boutique-Hotel aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht ein Mal für zwölf Monate am Stück geöffnet. Das soll sich dieses Jahr ändern.

Um sich besser auf das neue Projekt konzentrieren zu können, gab Pfleger sein Immobilienbüro auf: „Ich bin nicht gut im Multitasking. Da konzentriere ich mich lieber ganz auf ein Projekt und mache es richtig, als zwei Sachen halbherzig zu tun.” Dank seiner unkonventionellen Kindheit als Ibiza-Hippie sagt Pfleger von sich selbst, dass er risikofreudiger durchs Leben schreitet: „Ich schreibe meine eigenen Regeln und lasse mich nicht von den gesellschaftlichen Normen beeinflussen.” Erfahrungen im Hotelgewerbe hatte Christian Pfleger nicht, als er das Boutique-Hotel eröffnete. Aber: „Wenn du dich gründlich informierst und mit Leuten unterhältst, die von der Thematik Ahnung haben, dann setzt du dir deine Grenzen im Grunde selbst.”

Seine unkonventionelle Art, mit solchen Großprojekten umzugehen, ruft auch bei seinen Hotelmitarbeitern häufig Verwunderung hervor. Dazu sagt Christian Pfleger: „Auch wenn man uns sagt, dass Dieses oder Jenes eigentlich anders gemacht wird, gilt bei uns die Devise: Learning by doing!” Dabei überlässt der Neu-Hotelier nichts dem Zufall und legt oft selbst Hand an. Denn: Zum Konkurrieren müsse man schon sein Bestes geben. „Wir wollen das Erlebnis eines Fünf-Sterne-Hotels zum Preis von vier Sternen bieten”, so Pfleger.

Boutique-Hotels in Palma bieten grundsätzlich einen hohen Standard, der sich so in kaum einer anderen Stadt in Europa wiederfinden lässt. Auf die Frage, warum in der Inselhauptstadt vor allem in den vergangenen Jahren immer mehr Boutique-Hotels entstanden, antwortet Pfleger: „Reiseziele wie Barcelona waren schon immer bekannte Städtetrip-Destinationen. Palma hatte dies lange Zeit nicht. Nach Mallorca kam man, um Urlaub am Strand zu machen. Doch das hat sich aufgrund der raschen Entwicklung der Inselhauptstadt schnell geändert. So entstehen nun diese kleinen Nobel-Unterkünfte.”

Zwischen Öllampen im VW-Kult-Bus aufgewachsen, besitzt Pfleger heute ein luxuriöses Boutique-Hotel. Ein Herzensprojekt, das „für mich immer eine Schule sein wird”, wie er sagt. Heute fährt er wieder einen VW-Bus, jedoch ist es indessen ein neues Modell - mit größeren Reifen und Airbags.