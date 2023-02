Auf Mallorca erfreuen sich die Menschen nach den kalten Tagen der Vergangenheit an einem erstaunlich blauen Himmel bei frühlingshaften Temperaturen. Am Samstag betrugen die Höchsttemperaturen 18 Grad im Schatten, in der Sonne in windstillen Ecken war es indes schon kräftig warm. Für Sonntag wurden Höchsttemperaturen bis 19 Grad vorhergesagt.

Nicht wenige Menschen nutzten das sonnige Wetter zum Flanieren oder zu Ausflügen. Wer von Sóller am Samstagmorgen mit dem Bus nach Palma fahren wollte, wunderte sich, wie gut besetzt das öffentliche Verkehrsmittel war. Eine langjährige Residentin sprach davon, dass in diesem Februar gefühlt mehr deutsche Urlauber auf der Insel unterwegs seien, als dies normalerweise um diese Zeit zu erwarten ist. In Sóller hatten sich bereits am Freitag nicht wenige Spaziergänger unter einem strahlend blauen Himmel auf der Hafenpromenade eingefunden.

Port de Sóller, am Freitag.

Nicht anders war es am Samstag in Palma in der Innenstadt oder an den Stadtstränden der Balearen-Metropole. Einwohner und Touristen flanierten auch über die Meerespromenade von El Molinar und belagerten die Sitzbände mit der Sonnengarantie und der Aussicht auf das Meer. Auch auf dem Sand des Stadtstrandes Can Pere Antoni saßen oder lagen die Freiluftfans unter einem wolkenlosen Himmel.

Samstag, am Stadtstrand von Palma, Can Pere Antoni.

Besucht waren auch die Yachthäfen von Puerto Portals und Port Adriano. Es regte sich frühlingshaftes Leben, auch wenn sich dort noch wunderbar die Ruhe genießen ließ, denn von dem Trubel, wie der dort im Sommer vorherrscht, ist noch nichts zu finden.

Auch in Port Adriano ist der Himmel quasi Delphin-blau.

Wen es nicht an die Küste zog, der genoss das Wochenende in der Inselmitte, die sich derzeit prächtig grün präsentiert, oder suchte die heimische Gastronomie auf. Eine gute MM-Freundin sandte ein Foto ihres Mittagessens ein. Da kann man nur sagen: Lecker! Und allen einen ebenso schönen Sonntag wünschen!