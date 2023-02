Die sozialen Medien sind voll von Geschichten aller Art, und diese ist eine von denen, die das Herz berührt. Der TikTok-Nutzer (@beardeduck28), ein Streamer mit fast 900.000 Followern, hat den liebenswerten Moment erzählt, den er zwischen einer Mutter und ihrem sieben Jahre alten Sohn beim Einkaufen in spanischen Supermarkt Mercadona erlebt hat. Bearduck sagt, dass er zunächst von dem Verhalten des Kindes überrascht war – aber so hatte er hat sich das Ende der Geschichte nicht vorgestellt.

"Ich stehe in der Warteschlange und vor mir steht eine 40-jährige Frau", beginnt er. Die Geschichte geht weiter mit der Mutter, die ihre Einkäufe bezahlt, und dem Kind, das regungslos vor ihm stehen bleibt. "Das Kind hat eine kleine Tüte in der Hand und sagt zur Kassiererin: 'Fräulein, jetzt bin ich mit dem Bezahlen dran'. Es nimmt die Tüte, holt ein Parfüm heraus und sagt: 'Das schenke ich meiner Mama'", erklärt der Tiktoker. "Wenn Sie den zufriedenen Gesichtsausdruck des Sohnes sehen könnten, als er das Parfüm für seine Mutter bezahlte ... Ich war hin und weg", schwärmt der Augenzeuge.

"Ich habe diesen Moment wirklich genossen", setzt der Mann dann beim Erzählen nach. Sein Video wird von den Nutzern der sozialen Medien mehr als 4,1 Millionen aufgerufen, erhält 460.000 "Likes" und mehr als 5400 Kommentaren.

In den meisten Kommentaren wird herzige Geste des kleinen Jungen gegenüber seiner Mutter gelobt. "Glückwunsch an die Mutter, dass sie das Kind so erzogen hat", "Ich bin Kassiererin und habe solche Momente gesehen. Sie sind so süß, dass es mehr davon geben sollte, jeden Tag" oder "So klein und mit solchen Werten. Ich bin so froh, dass es solche Kinder gibt, und ich hoffe, sie nehmen sich ein Beispiel an ihm. Bescheidenheit pur", sind einige der herausragendsten Kommentare.