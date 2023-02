Alba ist eine junge Lehrerin aus Spanien, die auf TikTok von ihren Abenteuern und Anekdoten an einer deutschen Schule berichtet, was auch auf Mallorca für Aufsehen sorgt. Auf unterhaltsame Art erzählt sie unter anderem von einem Konflikt mit einem ihrer Schüler oder davon, dass es an der Schule angeblich keine Sekretärin gebe. Auch die Tatsache, dass die Türen des Gebäudes immer geöffnet sein sollen, und ein Schüler flüchten wollte, gibt sie auf ihrem Account @lasaventurasdealba offenkundig preis.