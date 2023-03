Auf Mallorca findet wieder ein größerer Film-Dreh statt: Nach den Arbeiten für die CIA-Serie "Lioness" mit den Hollywood-Stars Morgan Freeman und Nicole Kidman im Januar und Februar wird im Augenblick an der dritten Staffel der deutsch-britischen Crime-Serie "The Mallorca Files" gewerkelt.

Am Donnerstag ging es auf der Plaça Cort in Palma zur Sache. Unter der Ägide der Produktionsfirma Palma Picture sollen nach Informationen der englischsprachigen Schwesterzeitung "Mallorca Bulletin" in den kommenden drei Wochen Dreharbeiten stattfinden.

"The Mallorca Files" ist eine britische Polizei-Krimi-Fernsehserie, die von Dan Sefton erfunden wurde und auf der Insel spielt. Die Rollen der Ermittler werden von Elen Rhys und Julian Looman gespielt. Normalerweise ist jede Folge in sich abgeschlossen, "The Mallorca Files" gehört somit zu den sogenannten "procedural dramas".

Die äußerst beliebte Serie wird in der Originalfassung auf dem Sender BBC One, in einer deutschen Synchronfassung auf dem Spartenkanal ZDFneo und in einer spanischen Synchronfassung in Spanien und Andorra auf dem Pay-TV-Kanal Cosmo TV ausgestrahlt.