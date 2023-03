Der allseits bekannten Mallorca-Residentin Daniela Katzenberger geht es derzeit gesundheitlich alles andere als gut. Seit zwei Wochen kämpfe sie mit einer hartnäckigen Erkältung, teilte die 36-Jährige in den sozialen Medien mit. "Gestern Nacht hat's mich so umgebeamt“, klagte sie. "Ich bin krank und schlafe fast die ganze Zeit.“ Ihre Halsschmerzen seien so schlimm, dass es sich anfühle, "als würde mir jemand ein Messer in die Kehle stechen."

Katzenberger musste nach eigenen Angaben zum Arzt: Die sonst so quirlige Wahl-Mallorquinerin zeigte sich online erschöpft auf einer Liege, im Arm hatte sie eine Infusion. Drei Fotos postete sie aus der Klinik. "Ich muss fit werden", betonte die Frau von Lucas Cordalis. Bereits bald komme ihr Kamerateam, um die bei vielen Zuschauern über alle Maßen beliebte Doku-Soap "Daniela Katzenberger: Familienglück auf Mallorca" weiterzudrehen. "Wir müssen die Staffel fertigkriegen", beklagte sich die "Katze". Sie wolle nicht schon wieder absagen. Ähnliche Nachrichten "Hatte noch Hoffnung": Iris Klein mit tränenreichem Geständnis bei Instagram Daniela Katzenberger auf Wohnungssuche Daniela Katzenberger wohnt bereits seit vielen Jahren in Santa Ponça im Südwesten der Insel. Vor einiger Zeit verantwortete sie in jenem Ferienort ein Café, das allerdings nicht allzu lange existierte. Ansonsten lässt sie die Menschen mit großer Freude in ihrem Privatleben teilhaben.