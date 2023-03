Es ist das gefühlt erste richtige Frühlingswochenende auf Mallorca – mit Temperaturen über 20 Grad und dazu nichts anderes als Sonnenschein. Das dürfte die Organisatoren des exklusiven Golf-Events "Golden Swing" freuen, das am Samstagmorgen im T Golf Calvià gestartet ist. Um 8 Uhr haben sich die ersten Promis auf dem roten Teppich eingefunden und vor den Kameras posiert. Dazu gab es schon die ersten Gläser Champagner. Das Golf-Turnier soll gegen 10 Uhr beginnen und vorab gibt es für die Gäste noch ein Frühstück. Am Abend soll es dann mit einer Modenschau weitergehen. Mit dabei sind unter anderem Stars und Sternchen wie Ex-Bachelor Andrej Mangold, Lisa Straube und zahlreiche ehemalige Profisportler wie Ex-Schwimmweltmeister Thomas Rupprath oder Ex-Eishockeyprofi Christian Ehrhoff.

Veranstalter Ramin Seyed (rechts) zusammen mit dem Scheich Walid Abdul Malik aus Dubai (2. v. rechts)

"Ich habe seit Monaten kein Golf gespielt, aber ich trete an", sagte Reality-TV-Star Alex Jolig im Interview mit den MM-Reportern vor Ort. "Für Mallorca ist das natürlich ein Mega-Event", ergänzte er. Auch Playmate Julia Römmelt ist dabei und wird am Abend auf dem Laufsteg zu sehen sein, genauso wie Moderatorin Gülcan Kamps. Der Stargast des Events, Boris Becker, hatte seine Teilnahme am Freitagmittag kurzfristig abgesagt. Wie der Veranstalter Ramin Seyed im MM-Interview sagte, durfte Becker wohl aufgrund von Rückenproblemen nicht reisen. Mit dabei ist auch ein Mitglied des Könighauses von Dubai. Ziel des Veranstalters sei es, dieses exklusive Promi-Golfen auf Mallorca zu etablieren. Bisher gebe es kein vergleichbares Event auf der Insel, sagte er gegenüber MM.

Eine gut gelaunte Gülcan Kamps am Samstagmorgen auf dem roten Teppich.

Von links: Moderatorin Gülcam Kamps, Thomas Rupprath und Annika Jung beim Plausch.

Mats Hummels Ex-Freundin Lisa Straube kam zu Pferd auf den roten Teppich.