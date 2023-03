Der Stargast, der frühere Wimbledon-Gewinner und erst kürzlich aus der Haft entlassene Boris Becker, hat seine Teilnahme für das Samstag stattfindende hochkarätige Golf-Event auf der Insel abgesagt. Das bestätigte Ramin Seyed, der Veranstalter des "Golden Swing" gegenüber MM am Freitagmorgen. Er sagte: "Boris Becker erlitt vor ein paar Tagen einen Bandscheibenvorfall und muss Schmerztabletten einnehmen." Darüber hinaus soll der frühere deutsche Tennis-Held auch Knieprobleme haben. Diese gesundheitlichen Probleme hätte Becker bereits seit zehn Jahren, doch seien sie momentan wieder sehr akut. Selbst der Arzt des 55-jährigen Tennisspielers soll ihm von der Teilnahme an dem Golfturnier auf Mallorca abgeraten haben. Seyed führte weiter aus: "Keinen meiner Gäste hat das jedoch gestört, dass Boris nicht kommt."

Nichtsdestotrotz würden die Vorbereitungen für das Golf-Turnier auf Hochtouren laufen, sodass am Samstagmorgen der rote Teppich im T Golf Calvia ausgerollt werden kann. Seyed sagte: "Im Sekundentakt kommen gerade Gäste aus sieben verschiedenen Ländern an, der Shuttle-Service ist seit Donnerstagmorgen unterwegs!"

Neben einem Scheich aus Dubai werden zudem Prominente und VIP’s erwartet, darunter

Lisa Straube (Ex-Freundin von Mats Hummels), die den Sieger-Pokal auf eine neue, noch nie dagewesene Weise überreichen soll. Den Gästen wird als besonderes Gimmick eine Fashionshow auf dem Rooftop des Golf-Club-Hauses geboten. Zudem sollen zahlreiche Geschäftsleute und hochrangige CEOs kommen.

Im T Golf Calvia findet am Samstag das exklusive Event statt. (Foto: Ultima Hora)

Am Freitagabend werde es bei einer geschlossenen Veranstaltung bereits ein erstes Kennenlernen der Gäste geben. Dabei wird eine Delegation der Vereinigten Arabischen Emirate im Mittelpunkt stehen, so dass es sich vielmehr um ein Netzwerk-Event mit Business-Charakter halten würde. Die Teilnahme am Golden Swing kostet für Einzelpersonen 1250 Euro und für einen Vierer-Flight satte 5000 Euro.