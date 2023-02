Ein roter Teppich auf dem heiligen Grün – so könnte man mit einem Satz das exklusive Golf-Event, das am 11. März im T Golf Calvià veranstaltet wird, zusammenfassen. Die Idee hierfür hatte Ramin Seyed, der als Veranstalter in Hamburg und in Dubai tätig ist. Der 45-jährige Deutsche mit persischen Wurzeln sagt: „Meine Frau und ich reisen fünf Mal im Jahr auf die Insel. Wir lieben Mallorca und wollen hier auch mal alt werden.” Was liegt da näher, als das Mittelmeer-Eiland als Veranstaltungsort für ein nobles Promi-Event im Golf-Amateur-Sektor zu wählen? Seyed ist bereits seit 20 Jahren im Event-Bereich tätig.

Im MM-Gespräch verrät er, dass er erst im vergangenen Jahr zum Golfen gekommen sei. Er sagt: „Es gibt tolle Events für Profis. Doch für gewöhnliche Spieler habe ich im High-Premium-Bereich nichts gefunden.” Im August 2022 sei dem gelernten Toningenieur und ehemaligen Finanzmanager dann die Idee für das VIP-Event gekommen, das er sofort mit seinem Geschäftspartner in Dubai, Garen Mehrabian, besprochen hätte. „Golden Swing Event” heißt nun die Golf-Veranstaltung, deren Organisation und Planung immer noch auf Hochtouren läuft. Auch Peter Hanraths, Ex-Manager der Kltischko-Brüder, konnte als Berater gewonnen werden. Auf der Gäste- und Teilnehmerliste stehen bereits viele große Namen.

Star des Events ist der erst kürzlich aus seiner Haft entlassene Boris Becker. Obwohl der frühere Wimbledon-Sieger noch im Londoner Gefängnis saß, sei es Seyeds größter Wunsch gewesen, dass der Ex-Tennis-Star zu seiner exklusiven Golf-Veranstaltung kommt. Selbst Beckers Manager, Volker Maier, konnte dem Hamburger Veranstalter keine Garantie geben, ob er tatsächlich mit dem 55-jährigen früheren Tennis-Olympiasieger rechnen könne. Selbstverständlich ist die Begeisterung jetzt, wo die Zusage da ist, umso größer. „Ich freue mich riesig, dass Becker zu uns nach Mallorca kommt. Er ist für mich eine lebende Legende, und einer der wenigen in Deutschland, die unerreichbar sind”, so Seyed. Auch ein Scheich aus der Herrscherfamilie des Emirats Dubai soll auf den Fairways im T Golf Calvia seinen Schläger schwingen.

Weitere prominente Gäste sind das frühere Playmate Julia Römmelt, der ehemalige Eishockey-Spieler Christian Ehrhoff und Schauspielerin und Sängerin Diana Schneider. Zudem werden Schwimmlegende Thomas Rupprath, Blogger Tobias Lehmann und der PGA-Golf-Professional Jan Gerka auf dem Golfplatz antreten.

Ex-Rosenkavalier und TV-Bachelor Andrej Mangold wird als Moderator durch die Veranstaltung führen. Ein besonderes Gimmick bei dem Event ist eine Fashionshow auf dem Rooftop des Golf-Club-Hauses. Dabei soll in einer Laufstegdarbietung mit Models die neue Kollektion „Bedtime Stories” der Berliner Designerin Ebru Berkiden vorgeführt werden. Last but not least wird am Ende des Tages der Siegerpokal auf eine, wie der Veranstalter sagt, bislang noch nie dagewesen Art von Lisa Straube, einer der gefragtesten deutschen Influencerinnen, präsentiert und überreicht werden.

Zum Ablauf: Zwischen acht und neun Uhr werden die ersten Gäste an der Sportanlage in Calvià erwartet. Entsprechend wird bei dem Golf-Celebrity-Event mit einem großen Medienaufgebot zu rechnen sein. Der Gastronom Paco Martinez vom Restaurant East26, der auch für Til Schweigers Restaurant „Henry likes Pizza” verantwortlich ist, sorgt für das leibliche Wohl der Sportler. Nach der schweißtreibenden Betätigung geht es am Abend in das noble Restaurant „Campino” beim Golf de Andratx.

Jeder Teilnehmer erhält eine Golftasche des italienischen Star-Designers Moreno Pisano, und die Gewinner können sich über ein personalisiertes Sofa freuen. Seyed zufolge sei trotz der großen Nachfrage noch ein Restkontingent an Plätzen vorhanden – die Anmeldung ist in einem Vierer-Flight ab 5000 Euro möglich. Um ihr spektakuläres Golf-Open-Event auf die Beine zu stellen, mussten Seyed, sein Geschäftspartner und Sponsoren allerdings erstmal 250.000 Euro in die Hand nehmen.