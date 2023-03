Er ist wohl der sportlichste Mallorquiner, den die Insel zu bieten hat: Tennisspieler Rafael Nadal soll für seine Erfolge geehrt werden. Seine Heimatstadt Manacor im Osten der Insel plant schon länger, ihm deshalb eine eigene Skulptur zu widmen. Jetzt gehen die Arbeiten endlich los, denn der Tennisprofi hat die Skizze abgesegnet. Am Freitag traf er sich dazu mit dem Bürgermeister von Manacor, Miquel Oliver, und sagte, dass ihm der Entwurf "gut gefalle". Jetzt sucht die Stadtverwaltung erst einmal einen Künstler, der die Skulptur anfertigen soll. Sie soll einen sitzenden Rafa Nadal zeigen und aus Bronze bestehen.

Die Statue in Lebensgröße soll dann auf die Mauer eines prächtigen Olivenbaums gesetzt werden, der auf der Plaça del Palau im Zentrum der Stadt steht. Geplant ist, dass der sitzende Nadal in Richtung seines Wohnhauses blickt. Dabei soll er nicht allein sein. Denn neben der Statue ist eine weitere geplant, die ein sitzendes Kind zeigt. Auch bei dieser Vorlage soll es sich um Rafael Nadal als kleinen Jungen handeln. Mit viel Liebe zum Detail plante die Stadtverwaltung zum Beispiel, Zitate des Sportlers, die auf dem Boden zu lesen sein sollen. Und zu seinen Füßen sollen leere Wasserflaschen stehen, denn die Szene zeigt ihn in einer Match-Pause.

Wie viel dieses Vorhaben kosten wird, ist noch nicht bekannt. Im vergangenen Jahr wurde der Vorschlag im Stadtrat Manacor eingebracht und alle Fraktionen entschieden sich einstimmig für die Umsetzung des Projekts. Rafael Nadal ist Tennisprofi und hat im vergangenen Jahr seinen vierzehnten Roland-Garros-Titel gewonnen hatte, wodurch er 22 Grand-Slam-Titel sein Eigen nennen konnte. Darüber hinaus plant er, in diesem Sommer in Palmanova unter dem Markennamen "Zel" ein Hotel zu eröffnen. Im Herbst 2019 heiratete er auf Mallorca Xisca Perelló und fast genau zwei Jahre später, im Herbst 2022, wurde er zum ersten Mal Vater.