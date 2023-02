Die im Osten von Mallorca gelegene Heimatstadt von Tennis Rafael Nadal, Manacor, will ihrem großen Sohn ein bronzenes Denkmal errichten. Fertig ist bereits eine Skizze, die bisher nicht veröffentlicht worden ist. Sie soll einen sitzenden Rafa Nadal zeigen. Die Statue in Lebensgröße solle dann auf die Umfassungsmauer eines prächtigen Olivenbaums gesetzt werden. Dieser steht auf der zentralen Plaza del Palau in Manacor unweit der Kirche Unserer Gottesmutter der Schmerzen.

Die Pläne der Stadtverwaltung sehen vor, dass der somit unter dem Olivenbaum sitzende Nadal in Richtung seines Wohnhauses blickt. Dabei soll er nicht allein sein. Denn neben der Statue ist eine weitere geplant, die ein sitzendes Kind zeigt. Auch bei dieser Vorlage soll es sich um Rafael Nadal als kleinen Jungen handeln. Der Bürgermeister von Manacor, Miquel Oliver, wartet derzeit auf ein Treffen mit dem Tennisspieler, um ihm die bereits angefertigte Skizze zu präsentieren und die Meinung Nadals zu erfahren, damit das Verfahren eingeleitet und die Bronzefigur in Auftrag gegeben werden kann. Die Prozedere werde erst dann starten, wenn der Tennisprofi den Entwurf gesehen und seine Meinung dazu geäußert hat. Sobald Rafael Nadal sein Einverständnis gegeben habe, werde die Stadtverwaltung die Arbeiten in Angriff nehmen. Bürgermeister Oliver hat im vergangenen Monat bereits mehrmals um ein Treffen mit dem Tennisspieler gebeten, aber Nadal hielt sich nicht auf Mallorca auf. Man rechnet damit, dass er in den nächsten Tagen zurückkehren wird, und das Rathaus ist zuversichtlich, ihm den Vorschlag in den kommenden Wochen übermitteln zu können. Der Antrag, eine Skulptur zu Ehren von Rafa Nadal in seiner Heimatstadt zu errichten, war auf einer Sitzung des Stadtrats von Manacor im Juni vergangenen Jahres angenommen worden. Die Initiative ging von der konservativen Stadträtin Maria Antònia Sansó aus. Daraufhin einigten sich die Sprecher aller Parteien (Més-Esquerra, PSOE, Podem, PP, PI und AIPC-SyS) einstimmig darauf, den Tennisspieler für seine Erfolge zu würdigen, nachdem er seinen vierzehnten Roland-Garros-Titel gewonnen hatte, wodurch er 22 Grand-Slam-Titel sein Eigen nennen konnte. Bereits zu Beginn des Sommers 2022 war die Möglichkeit in Betracht gezogen worden, die Statue auf der Plaça del Palau aufzustellen, was damals bestätigt wurde, obgleich der Stadtrat keine weiteren Einzelheiten nannte. Jetzt wurde bekannt, dass das Rathaus bereits eine Skizze für die erste Skulptur des berühmten Tennisspielers in seiner Heimatstadt besitzt. Nun geht es darum, die Ansicht von Rafael Nadal zu dem Projekt zu erfahren.