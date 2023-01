Wieder ist ein süßes Babyfoto von Familie Nadal aufgetaucht! Rafa Nadal ist diesmal mit seinem Sohn, der ebenfalls Rafa heißt, in Sydney fotografiert worden. Am Mittwochabend tauchten in den sozialen Netzwerken einige Bilder des Mallorquiners mit dem kleinen Jungen im Arm auf, die den Tennisspieler in seiner liebevollen Rolle als Vater zeigen. Der Tennis-Star aus Manacor wird "Down Under" von seinem Sohn und seiner Frau Mery Perelló unterstützt, die bei den Spielen der Australian Open auf der Tribüne sitzen werden. Das Paar war am 8. Oktober in einer Klinik in Palma Eltern des kleinen Rafa geworden. Nach seiner Vaterschaft räumte Nadal im Vorfeld des Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy damals ein, dass die Entfernung zu seinem Sohn oft kompliziert sei.

Papa #Rafa 🥰💙 being a dad really suits him. This is just adorable! 🥹 pic.twitter.com/LY5lsBr9qA — Jodie Ann 1️⃣4️⃣🇫🇷🏆 2️⃣2️⃣ 🏆💪🏼🧡 (@VamosRafa84) January 4, 2023 "Wenn man sein Kind zu Hause lässt und es nach zwei oder drei Wochen, in denen wir uns noch kaum richtig kennen, nicht mehr sehen kann und es vermisst, ist das eine neue Erfahrung. Aber alle Veränderungen im Leben sind schwierig", sagte er damals den Medien. Als Rafa Junior nur einen Monat alt war, wurde die Familie bei einem Abendessen in Italien während der Masters in Turin fotografiert. Damals hatte die Zeitschrift "Semana" die ersten exklusiven Schnappschüsse, die das Paar bei einem Spaziergang mit dem Kleinen zeigten, abgedruckt.