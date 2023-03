Ein gestohlener Kater sorgt derzeit in Portals Nous, im Südwesten auf Mallorca, für Ärger. Der Besitzer des Tieres hatte sich an diesem Montag an die MM-Redaktion gewendet, um auf das Verschwinden des Vierbeiners aufmerksam zu machen. Der gebürtige Chilene, der seit etwa einem Jahr in dem Ort lebt, wirft seinen deutschen Nachbarn vor, den Kater entführt, in einen Käfig gesteckt und schließlich ausgesetzt zu haben.

Kater Amón wird mittlerweile seit dem 4. März vermisst. Seither sucht sein Besitzer das Tier nun schon. "Wie üblich ließ ich Amón auch an jenem Samstagmorgen in den Garten. Er kommt nach kurzer Zeit immer von alleine wieder. Dieses Mal allerdings nicht. Daher machte ich mich auf die Suche nach ihm", so sein Besitzer. Er sah das Tier schließlich auf der Veranda des Nachbarn: in einem Käfig eingesperrt. "Da aber eine Schale Futter daneben stand, dachte ich zunächst, es wäre etwas mit Amón und die Nachbarn wollen helfen." Als er jedoch wieder zum Grundstück zurückging, war sein Kater verschwunden. Als er das Ehepaar zur Rede stellte, erzählten dieses ihm, das Tier in eine nahegelegene Katzenkolonie gebracht zu haben. "Dabei wussten sie genau, dass der Kater einen Besitzer hat. Er trägt sogar einen Mikrochip und ist kastriert." Sein Besitzer bezweifelt, dass die Nachbarn ihn wirklich zur Katzenkolonie gebracht haben. Kater Amón wird seit neun Tagen vermisst. Der Besitzer hat den Vorfall nun zur Anzeige gebracht. Außerdem will er eine Demo organisieren, um auf die Katzenentführung aufmerksam zu machen. Auch eine Belohnung in Höhe von 100 Euro wurde ausgeschrieben. "Seit sieben Jahren ist Amón an meiner Seite. Ich hoffe einfach, dass wir ihn wiederfinden."