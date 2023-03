Auf Mallorca hält der Frühling Einzug und sorgt bei dem ein oder anderen auch für die entsprechenden Gefühle. Auch bei Iris Klein machen sich offenbar die Frühlingsgefühle breit, denn sie ab am Donnerstagabend auf ihrem Instagram-Account bekannt: "Am Freitag habe ich ein Date!" Es sei das erste Date nach 20 Jahren mit einem anderen Mann, teilte eine sichtlich aufgeregte Klein mit ihren Followern. "Ich bin ein bisschen nervös", gab sie zu und stellte gleich hinterher die Frage aller Fragen: "Was zieh’ ich nur an?" Auch ihre Kinder wüssten schon Bescheid, erzählte sie.