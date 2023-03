Erdmännchen (Suricata suricatta) leben eigentlich in den heißen Steppen und Savannen im Süden Afrikas. Seit ein paar Wochen erregt jedoch ein Expemplar der putzigen Tierchen in Andratx Aufsehen. "Suri" stammt ursprünglich aus dem Madrider Zoo, wurde aber nach der Geburt von seinen Eltern verstoßen, woraufhin der Zoobesitzer beschloss, sich zu Hause um ihn zu kümmern und ihn in die Familie aufzunehmen. Zwei Jahre später beschloss die Familie allerdings, das Erdmännchen in Adoption zu geben und suchte jemanden, der es aufnehmen könnte. Neugierig auf die Anzeige wurde José Luis Cuevas Mir, ein Einwohner von Andratx

"Ich beschloss, ein Flugzeug zu nehmen und dieses Haustier namens 'Suri' zu besuchen. Ich verliebte mich vom ersten Moment in ihn", erzählte Cuevas gegenüber der spanischen MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. Da keine Fluggesellschaft ihm erlaubte, das exotische Tierchen in der Kabine mit nach Mallorca zu nehmen, mietete Cuevas einen Mietwagen und setzte anschließend mit der Fähre von Valencia auf die Insel über. "Suri" durfte in der Kabine reisen. Ähnliche Nachrichten Spanien verbessert Schutz von Haustieren als "fühlende Wesen" Hundeführerschein jetzt Pflicht: Umstrittenes Tierschutzgesetz in Spanien verabschiedet "Auf Mallorca angekommen, brachten wir ihn in die Tierklinik Son Rapinya, um ihn untersuchen, seine Drüsen entfernen und kastrieren zu lassen". Das Erdmännchen lebt seither in seinem neuen Zuhause, und zwar so frei wie ein Hund oder eine Katze. "Er geht an der Leine spazieren und schläft bei mir im Bett", erzählt sein Herrchen. Natürlich wird Cuevas bei jedem Spaziergang mit "Suri" von Nachbarn und Anwohnern angesprochen, die von dem kleinen Kerl aus Afrika einfach nur entzückt sind.